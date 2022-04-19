فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يواصلون تجريف منطقة الفارسية بالأغوار

جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيدة الطالبة حنان خضور

بنفس أسلوب اعتقال نزار بنات.. "السلطة" يعتقل 3 فلسطينيين في الخليل

ملعب التضامن الشعبي برفح.. متنفس كروي يعوزه الاهتمام

مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

نصائح لاغتنام ما تبقى من رمضان

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمرابطون يتصدون لهم بالتكبيرات

لماذا حُرِّم الصيام على المرأة خلال الحيض والنفاس؟

"التشريب" زعيم مائدة الإفطار الكويتية في رمضان

إعلان تيك توك داخلي

مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

19 ابريل 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية؛ بحجة الاحتفال بيوم" الفصح" اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

يُذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#مستوطنين #الحرم الإبراهيمي #طقوسا تلمودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر