قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق متفرقة في مدن وبلدات وقرى الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين في محافظة بيت لحم، حيث اعتقلت حسن ساري حمامره (50 عامًا)، وعبد الحكيم عامر سباتين (58 عامًا)، حتى يتم تسليم نجليهما المصابين برصاص الاحتلال، ومحمد يوسف زغول (28 عامًا) للضغط من أجل أن يسلم شقيقه محمد، كذلك قصي محمد سباتين 17 عامًا)، ومحمد فؤاد حمامرة، شقيق الشهيد قصي، وجميعهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ولفتت المصادر، إلى أنّه تم اعتقال ثائر مزهر (50 عامًا) والد الشهيد أركان، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وهاني فرسان بشارات (23 عامًا) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وخالد علي الوحش (29 عامًا)، من بلدة الخضر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما تم اعتقال شاب من بلدة حزما شرق مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين