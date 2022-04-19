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نصائح لاغتنام ما تبقى من رمضان

19 ابريل 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين:

كثير منا يريد إدراك ما تبقى من شهر رمضان الكريم خاصة بعد انقضاء نصفه ويتساءلون عما ينبغي فعله، ويحدد ذلك الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي في النقاط الآتية:

أولا: صاحب كتاب الله عز وجل فالصاحب ساحب، وإن الإنسان إذا طالت صحبته مع إنسان يبث له أسراره، فما بالنا لو أطلنا صحبتنا للمصحف والقرآن وهو كلام الله سيبث لنا أسراره ويفتح الله لنا فتوح العارفين.

ثانيا: تدبر الأمراض القلبية التي ما زالت لدينا بعد مرور ثلث رمضان: هل ما زلت حقودا على أخيك؟ هل ما زال عندك غل أو حسد؟ هل ما زال عندك عدم تسليم لأمر الله؟ هل تذوقت حلاوة الصلاة؟ هل اقشعر بدنك عندما مررت بآية من آيات العذاب؟ هل تاقت نفسي إلى الجنة عندما قرأت عن نعيمها؟

ثالثا: أحسن تربية أبنائك واغرس فيهم حب القرآن وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

رابعا: انظر إلى أخلاقك في رمضان من خلال تعاملك مع من حولك، هل ما زلت تثور على أتفه الأسباب مع الأسرة والأبناء أم صرت أكثر هدوءًا بحيث يتمنون أن يصير شهر رمضان طوال العام حتى نبقى بهذه الأخلاق؟

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#رمضان

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