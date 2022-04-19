جيش الاحتلال يقرر عدم حماية تظاهرة للمستوطنين في نابلس

أعلنت جماعات من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تنظيم تظاهرة واسعة ظهر اليوم الثلاثاء، انطلاقاً من غربي مدينة نابلس باتجاه البؤرة الاستيطانية "خوميش" قرب قرية برقة.

ونشرت القناة "12" العبرية أن قائد قوات جيش الاحتلال في شمال الضفة "روعي تسويغ" أبلغ منظمي التظاهرة أن الجيش لن يؤمن الحماية للمسيرة في ظل نقص حاد في القوى البشرية لديه وبالتالي فقد حذر المستوطنين من تداعيات هكذا مسيرة.

وقال "تسويغ" إن منظمي التظاهرة ضللوا بقية المستوطنين بالقول إن الجيش سيحمي المسيرة، وفي الواقع لن يتمكن الجيش من حماية المسيرة التي تأتي في توقيت خطير للغاية ينشغل خلاله الجيش بعدة جبهات وعلى رأسها تأمين الجدار الفاصل على حد تعبيره.

وحذر الضابط المستوطنين من محاولة تجاوز الحواجز التي نصبها الجيش على الطريق المؤدي إلى "خوميش" قائلاً: "إن من يحاول الالتفاف على الحواجز عبر الجبال الوعرة فإنه يتحمل تبعات النتائج".

ومن المتوقع وصول عشرات الحافلات الخاصة بالمستوطنين إلى مستوطنة "شافي شومرون" غربي نابلس وسيكمل المستوطنون بعدها طريقهم سيراً على الأقدام باتجاه "خوميش" التي شهدت مقتل أحد المستوطنين بعملية إطلاق نار قبل أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين