مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والمرابطون يتصدون لهم بالتكبيرات

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع "الفصح" المزعوم، والتي تنتهي يوم الخميس المقبل.

وقابل المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى، الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات الإسلامية في محاولة منهم للتشويش على المقتحمين والذود عن حياض المسجد الأقصى ومنع تدنيسه.

وفي السياق ذاته، يواصل الشبان المحاصرون في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، منذ نحو ساعة ونصف تقريباً، فعالية الإرباك الصوتي -هم أيضاً- للتشويش على أداء المستوطنين لطقوسهم التلمودية أثناء الاقتحام.

بدورهن، عمدت مرابطات مقدسيات في صحن قبة الصخرة، إلى مواجهة جنود الاحتلال بالجلوس والهتاف والتكبير في رسالة للمستوطنين ومن يحميهم أن"الأقصى للمسلمين".





يُذكر أن المسجد الأقصى يشهد سلسلة انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، بزعم تنفيذ طقوس يوم "الفصح"، عاقدين العزم على "ذبح القرابين" داخل باحات "الأقصى" بينما نجح المرابطون والمرابطات وتهديدات المقاومة الفلسطينية بمن خلفهم بكبح جماح المستوطنين وجيش الاحتلال الذي منع هو أيضاً المستوطنين من إدخال "القرابين" وفي المقابل سمح باقتحامات لأفواج قليلة متتالية سريعة تمشي بمسارات قصيرة على غير العادة.

المصدر / فلسطين أون لاين