الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين