بينيت: "حماس تشن حملات إعلامية ضدنا"

ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن دولة الاحتلال تتعرض لما وصفه بـ"حملة تحريضية شرسة" تقودها حركة "حماس، وذلك في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بينيت، مساء الإثنين، أن "حماس تشن حملات تحريضية وإعلامية كبيرة ضد (إسرائيل) خلال الأسابيع الأخيرة"، على حد تعبيره.

وأضاف البيان "نتوقع من الجميع ألا ينضموا إلى الأكاذيب وبالتأكيد ألا يشجعوا على ممارسة العنف ضد اليهود"، على حد وصفه.

وتجنب بينيت الرد على الاتهامات الموجهة لسلطات الاحتلال بأنها تحاول فرض واقع جديد في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي كلمة مصورة صدرت عنه لاحقا، قال بينيت: "أنظر بخطورة إلى التصريحات التي تتهم إسرائيل بالعنف الذي يوجه ضدنا. هناك من يشجع على رشق الحجارة وممارسة (العنف) لا نقبل بهذا".

المصدر / فلسطين أون لاين