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قاسم: "قصف الاحتلال محاولة فاشلة لمنع شعبنا من الدفاع عن القدس"

19 ابريل 2022 . الساعة 03:31 بتوقيت القدس
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وصف حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بمثابة "محاولة فاشلة لمنع شعبنا الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وقال قاسم في تصريح صحفي: "تستمر المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع الاحتلال الغاصب على كل محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل".

وأضاف: "كل التحية لرجال المقاومة الذي تصدوا للطيران الحربي بالمضادات الأرضية، كامتداد لحالة الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل ساحات الفعل النضالي ثأراً للعدوان على القدس والمقدسات".

وتابع قاسم "القصف جاء للتغطية على فضحية الاحتلال الصهيوني، المتمثل بانتهاك كل القوانين والأعراف الانسانية بعدوانها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن "شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #حازم قاسم

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