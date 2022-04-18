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شهيدة في جنين متأثرة بجراحها

18 ابريل 2022 . الساعة 23:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن استشهاد مواطنة من جنين، متأثرة بجروحها إثر إصابتها برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي.

وقالت الصحة في بيان مقتضب: "استشهاد المواطنة حنان محمود خضور ( ١٨ عاماً ) متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة".

 وكانت الفتاة خضور أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم جنين في التاسع من شهر نيسان الجاري، نقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، حيث وصفت إصابتها بالحرجة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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