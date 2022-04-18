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أردوغان وعاهل الأردن يبحثان هاتفيًّا تطورات الأوضاع بالقدس

18 ابريل 2022 . الساعة 23:01 بتوقيت القدس
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عاهل الأردن والرئيس التركي (أرشيف)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب الديوان: "الملك عبدالله الثاني يؤكّد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤوليّاته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس".

وتشهد العلاقات الأردنية التركية، تطوّرًا لافتًا، يُعزّزها تناغم مواقف البلدين تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظلّ دعوات مستوطنين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.

المصدر / الأناضول
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#القدس #أردوغان #الأردن #الاحتلال الإسرائيلي

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