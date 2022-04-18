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الاحتلال يطلق النار والغاز تجاه رعاة الأغنام شرق خان يونس

18 ابريل 2022 . الساعة 22:24 بتوقيت القدس
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نيران رشّاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المُسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية ورُعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقوا وبكثافة نيران رشّاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز صوب المزارعين شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وأوضحت المصادر أنّ جنودًا آخرين أطلقوا قنابل الغاز صوب رعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، الأمر الذي أدّى لانسحابهم من منطقة الرعي حفاظًا على أرواحهم وأغنامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خان يونس #إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي

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