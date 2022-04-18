وفد الحركة الإسلامية يتفقد أحوال جرحى "الأقصى"

زار وفد من الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، الجرحى والمصابين إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك قبل يومين.

وتفقد الوفد الذي يرأسه الشيخ صفوت فريج رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، اليوم الإثنين، أحوال الجرحى والمصابين في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس المحتلة.

واستمع وفد الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى للمصابين وذويهم حول وحشية الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل قوات الاحتلال التي لم تميّز بين رجل وامرأة، وبين معتكف ومصل وصحافي، إذ اعتدت على كل من كان يتواجد داخل المسجد الأقصى بوحشية.

وتمنى الوفد السلامة والشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى، مؤكدا أن بشاعة اعتداءات قوات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة رباطه وصلاته في المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين بكل ذرة تراب فيه.

واتفق وفد الحركة الإسلامية وجمعية الأقصى مع إدارة مستشفى المقاصد على تقديم مساعدات طبية عاجلة للمستشفى وفق احتياجاته.

وشارك في الوفد إضافة للشيخ صفوت فريج رئيس الحركة، كل من: الشيخ يوسف القرم نائب رئيس الحركة ورئيس جمعية الأقصى، والشيخ جابر جابر رئيس الوحدة الإدارية للحركة في منطقة المركز، والشيخ نواف الطوري رئيس الحركة الإسلامية في رهط، وسامر بدوي مدير مؤسسة مهارات، وأفراد طاقم جمعية الأقصى.













المصدر / فلسطين أون لاين