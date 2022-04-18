في ذكرى استشهاده.. هنية يهاتف عائلة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عائلة الشهيد القائد د.عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس وأبرز قادتها، في الذكرى ال18 لاغتياله واثنين من مرافقيه في غارة جوية صهيونية استهدفت سيارته في مدينة غزة.

واستحضر هنية تاريخ الرنتيسي الجهادي والنضالي، ودوره في تأسيس وانطلاق الحركة، ومحطاته المختلفة، وإبعاده إلى مرج الزهور.

وأشار إلى كونه أحد رموز وركائز العمل الوطني والصمود والثبات بالنسبة للشعب الفلسطيني المقاوم، وكانت له بصمة واضحة في تاريخ شعبنا المقاوم، وقال "لقد عاش أبيًا، واستشهد أبيًا صلبًا لا تلين له قناة ولا تفتر عزائمه".

المصدر / فلسطين أون لاين