بحر يهاتف أم ناصر أبو حميد ويشيد بصمودها

هاتف د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أم ناصر أبو حميد، من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، مشيداً بصمودها الأسطوري وصبرها في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال.

وثمن بحر تضحيات وجهاد أبنائها ومقاومتهم للاحتلال، معبراً عن افتخار شعبنا بها حيث تمثل نموذجًا للمرأة الفلسطينية الثابتة على أرضها، مؤكدا سيأتي اليوم الذي يتحرر فيه أبناؤها في صفقة وفاء أحرار جديدة.

وأضاف أن الأسير المريض ناصر أبو حميد هو شاهد على بشاعة الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى

وقدمت أم ناصر ابنها شهيد واعتقل الاحتلال خمسة من أبنائها يقضون أحكاما عالية في سجونه، وهدم منزلها 5 مرات كان آخرها عام 2019، وشتت شمل أسرتها.

المصدر / فلسطين أون لاين