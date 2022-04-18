إدانات عربية وإسلامية لحرق القرآن الكريم بالسويد

نددت دول ومنظمات عربية وإسلامية، بإقدام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم بمدينة لينشوبينغ جنوبي السويد.

فقد أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها "للإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين".

وأكدت الوزارة، "أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات".

كما دانت قطر بأشد العبارات حرق القرآن الكريم في السويد، معتبرةً "هذه الواقعة الشنيعة عمل تحريضي واستفزاز خطير لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، عن رفضها التام "لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين"، محذرة من خطورة "هذا الخطاب التحريضي الشعبوي".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، إن "هذا الفعل مُدان ومرفوض ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُؤجج مشاعر الكراهية والعنف ويُهدد التعايش السلمي".

وشدد المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول، على "ضرورة نبذ العنف بكل أشكاله، واللجوء إلى الطرق السلمية في التعبير عن الرأي دون إثارة الفتن أو الإساءة إلى مشاعر الآخرين".

كما أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، حرق القرآن، معتبرا إياه "تعبير عن خطاب عنصري ضد الإسلام، ومن شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف بين الناس".

فيما طالبت رابطة علماء فلسطين، السلطات السويدية بـ"اتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار هذه الأعمال التي تستفز وتؤذي مشاعر المسلمين".

واعتبرت الرابطة، الحادث "دليل واضح على التمييز والكراهية ومحاربة ديننا الإسلامي الحنيف من قبل الدول الغربية، ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي ينادون بها".

رابطة العالم الإسلامي

وأدانت الرابطة، "العمل العبثي المشين الذي قام به بعض المتطرفين في السويد، بالإساءة لنسخة من المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين".

وحذرت من "خطورة إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام بالمجتمعات وتسئ لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية، ولا تخدم سوى أجندات التطرف والتطرف المضاد".

وعد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حرق القرآن "عنصرية مقيتة تجرح مشاعر جميع المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية وتضر بدعوات العيش المشترك والسلام الإنساني والعالمي"، داعيا إلى "تجريم ازدراء الأديان".

والخميس، أقدم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.

وجاء بالودان رفقة عناصر الشرطة إلى منطقة يقطن فيها مسلمون بالمدينة، وأشعل النار بالقرآن دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فردا.

وناشد الحاضرون في المكان، الشرطة بعدم السماح للعنصري بالدوان بتنفيذ استفزازه؛ إلا أن الشرطة لم تستجب لندائهم.

المصدر / الأناضول