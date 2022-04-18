"حماس" تدعو للاستنفار والاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شعبنا الفلسطيني إلى الاستنفار والاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن.

وقالت الحركة في بيان اليوم الإثنين، إن إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، لإقامة حفل غنائي فيه بمناسبة ما يُسمَّى عيد الفصح؛ يعدّ انتهاكاً خطيراً لمقدساتنا واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

وثمنت حماس الدور البطولي لأهلنا في خليل الرحمن في مواجهة الاستيطان وعربدة المستوطنين وعدوانهم على قلب مدينة الخليل التاريخية؛ داعية إياهم في السياق وأهلنا في عموم الضفة الغربية إلى النفير والاحتشاد لمنع عبث الاحتلال وانتهاكاته الممتدة من المسجد الأقصى إلى المسجد الإبراهيمي، دفاعاً عن مقدساتنا وهويتنا وإرثنا الحضاري والديني في فلسطين المباركة.

المصدر / فلسطين أون لاين