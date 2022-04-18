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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق بيت حانون

18 ابريل 2022 . الساعة 10:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توغلت آليات عسكرية  تتبع الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بشكل محدود شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 10 آليات خارج السياج الأمني المفروض قسرا شرق البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.

وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#آليات الاحتلال #شرق بيت حانون

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