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"حماس": مواصلة الاحتلال إجرامه بحق الأقصى يواجه بمزيد من الصمود

18 ابريل 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى اليوم الإثنين (تصوير: الأناضول)

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إجرامها باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلّين الآمنين، والمرابطين والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، وحماية المستوطنين الذين يقتحمون ساحات الأقصى، يواجه بمزيد من الصمود والتصدّي من قبل أبناء شعبنا، رفضاً لسياسة الأمر الواقع، وإفشالاً لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل عنواناً لهويتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، اليوم الإثنين، أن جماهير شعبنا الثابتة والمتجذرة في بيت المقدس وفي أنحاء الضفة الغربية والداخل المحتل، ستواصل استنفارها وجهادها ونضالها في هذه الأيام المباركة، ولن تبرح رباطها واعتكافها وملحمتها البطولية.

وأضافت: "وإنّنا على يقين بأنَّ شعبنا سيحقّق الانتصار، وستكون كلمته وإرادته هي الأقوى والأعلى في معركة الدّفاع عن شرف الأمَّة؛ قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين".

وكثفت قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة خلال الأيام الأخيرة التي يحتفلون فيها بما يسمى بــ"عيد الفصح"، من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #الاحتلال

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