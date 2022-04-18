النعاس بعد تناول الإفطار.. لماذا تشعر به وكيف تتجنبه؟

غزة/ هدى الدلو:

يتسلل النعاس إلى البعض بعد تناول طعام الإفطار، فما الأسباب وراء هذه الرغبة المفاجئة في النوم عقب تناول الإفطار الرمضاني؟ وكيف يمكن تجنبها أو تقليل تأثيرها؟

يقول اختصاصي التغذية يحيى كيالي: إن الشعور بالنعاس والميل أحيانًا إلى أخذ قيلولة قصيرة أو حتى النوم بعد تناول طعام الإفطار، شائع بشكل عام ولا يدعو للقلق.

ويوضح أن حالة الاسترخاء والكسل التي تصيب الجسم بعد تناول وجبة الإفطار تعود إلى احتياج الأمعاء للكثير من الدم للمساعدة في هضم الطعام.

ويقول كيالي لـ"فلسطين": "سرعة الهضم تزيد بشكل كبير في إثر تناول كميات كبيرة من الطعام، فيقوم الدماغ بتوصيل كمية كبيرة من الدم إلى الأمعاء، وبالتالي يحدث انخفاض في اندفاع الدم لباقي أعضاء الجسم ومن ضمنها الدماغ، وهنا نبدأ الإحساس بالرغبة في النوم".

ويشير إلى أن كسر الصيام بشكل صحي يساهم في تقليل الشعور المفاجئ بالنعاس، وذلك عن طريق تناول تمرة وكوب ماء، ثم القيام إلى صلاة المغرب، ثم العودة إلى مائدة الطعام، والبدء بتناول الشوربة، ومن ثم تناول وجبة الإفطار، مبينًا أن الشعور بالنعاس يرجع بشكل أساسي إلى الدفع بالطعام مرة واحدة إلى المعدة.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي، يرجع الشعور بالإرهاق إلى أن الجسم ينتج المزيد من السيروتونين بعد الأكل، وهو مادة كيميائية تلعب دورا في تنظيم النوم والشعور بالنعاس.

ويساعد الحمض الأميني "التربتوفان"، والذي يوجد في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، الجسمَ على إنتاج السيروتونين، كما تساعد الكربوهيدرات الجسمَ على امتصاص التربتوفان. ولهذه الأسباب، فإن تناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

وفي بعض الحالات، قد يكون الشعور بالتعب بعد تناول الطعام أو الشعور بالنعاس طوال الوقت علامة على مشكلة صحية أخرى مثل داء السكري، أو الإصابة بالحساسية لبعض مكونات الطعام، أو فقر الدم "الأنيميا" أو مشاكل الغدة الدرقية، تبعًا لموقع "هيلث لاين" الأميركي.

ولتجنب الشعور بالنعاس عقب تناول الإفطار وإمداد الجسم بالطاقة والحيوية، ينصح اختصاصي التغذية بتجنب أو تقليل تناول المقليات، والسكريات التي تزيد من نسبة الأنسولين في الدم ومنها عصائر الفاكهة، والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة مثل الأرز والمكرونة والدقيق الأبيض وكل ما يحتوي على دقيق مثل الخبز الأبيض والمخبوزات وغيرها، والسكر الأبيض.