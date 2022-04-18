الأوقاف بغزة تدعو لإعلان حالة النفير العام دفاعاً عن المسجد الأقصى

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، إلى إعلان النفير العام والتحرك على جميع الصُعد والمستويات لإيقاف العدوان الخطير على المسجد الأقصى حتى يدرك ‏العدو خطورة عدوانه وعواقبه الوخيمة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى عدوان قذر تجاوز الخطوط الحمراء، وهو تدنيس لمسرى رسول الله وإيذان بالدخول الفعلي لتنفيذ ‏مخططهم القذر بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد المبارك.

وأضافت: "الصمت أمام هذا العدوان السافر سيُحفز قادة الاحتلال على استكمال المخطط الصهيوني نحو هدم الأقصى وإقامة الهيكل".

وشددت وزارة الأوقاف على أن قضية الأقصى هي قضية المسلمين الأولى والكبرى، وعليه فالواجب مُتعين في حق الأمة بأسرها بإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته ‏من المخططات الصهيونية الإجرامية

‏وطالبت جميع القوى الوطنية والإسلامية وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الغزاة في كل مكان من ‏أرضنا المغتصبة في الداخل المحتل، والضفة الغربية والقدس وغزة والتحرك وبذل ما بالوسع لنصرة المسجد المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين