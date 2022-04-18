الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

لقى عدد من المدرسين في الضفة الغربية، تهديدا من مديري المناطق التعليمية بمعاقبتهم بالخصم من رواتبهم، لاستمرارهم في الإضراب الذي دعا إليه حراك المعلمين.

وأوضح الناطق باسم حراك المعلمين في الضفة خالد شبيطة، أن غالبية مدارس الضفة ملتزمة بالإضراب الذي ينفذه الحراك منذ أيام، لمطالبة حكومة محمد اشتية بتنفيذ مطالب المعلمين، وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وقال شبيطة لصحيفة "فلسطين"، إن نسبة التزام المدارس في الإضراب بلغت 80% بمحافظات جنوب الضفة وتراوحت بين 70 إلى 80% بمحافظات وسط وشمال الضفة.

وذكر أن المعلمين يواصلون الإضراب منذ أيام، ويرفضون الدخول إلى الفصول ويكتفون بتوقيع الحضور في مدارسهم عند الحضور والمغادرة.

وأكد أن المعلمين سيواصلون الإضراب حتى تحقيق مطالبهم والمتمثلة في: رفع علاوة طبيعة العمل أسوة بموظفي الحكومة، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتراكمة منذ 9 سنوات، خاصة مع موجة الغلاء الحالية التي تمر بها الضفة الغربية.

وأشار شبيطة إلى أن المعلمين يطالبون أيضا بإجراء انتخابات لاختيار من يمثلهم، بدلًا من اتحاد المعلمين المحسوب على السلطة والذي ينفذ قراراتها، ولا يقف مع المعلمين في الأزمات التي يمرون فيها.