"حماس": "الأقصى" عنوان هويتنا الوطنية وسنحميه

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن المسجد الأقصى يشكل عنواناً لهويتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية"، مشددة لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الإثنين: إنَّ "مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني إجرامَها باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلّين الآمنين، والمرابطين والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، وحماية المستوطنين الذين يقتحمون ساحات الأقصى، يواجه بمزيد من الصمود والتصدّي من قبل أبناء شعبنا، رفضاً لسياسة الأمر الواقع، وإفشالاً لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "إنَّ جماهير شعبنا الثابتة والمتجذرة في بيت المقدس وفي أنحاء الضفة الغربية والداخل المحتل، ستواصل استنفارها وجهادها ونضالها في هذه الأيام المباركة، ولن تبرح رباطها واعتكافها وملحمتها البطولية".

وختمت بالقول: إنّنا على يقين بأنَّ شعبنا سيحقّق الانتصار، وستكون كلمته وإرادته هي الأقوى والأعلى في معركة الدّفاع عن شرف الأمَّة؛ قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين".

المصدر / فلسطين أون لاين