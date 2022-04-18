فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": "الأقصى" عنوان هويتنا الوطنية وسنحميه

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

الاحتلال يقتحم "الأقصى" ويجبر المصلين على مغادرته تمهيداً لاقتحام المستوطنين

إصابتان حرجتان برصاص الاحتلال غرب جنين

نقابة التمريض بالضفة تعلن الإضراب الشامل اليوم

خلال اتصال مع هنية.. إيران تشيد بدفاع الشعب الفلسطيني عن القدس والأقصى

BDS تدعو لتصعيد حملات المقاطعة وفاءً لنضال الأسرى والأسيرات

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات دعم وإسناد للأقصى والأسرى

مظاهرة في حيفا دعماً للقدس والمسجد الأقصى

وقفة في "اليرموك الأردنية" دعما للمقدسيين واستنكارا لاقتحامات "الأقصى"

إعلان تيك توك داخلي

"حماس": "الأقصى" عنوان هويتنا الوطنية وسنحميه

18 ابريل 2022 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
...
جماهير فلسطينية غاضبة من اعتداءات الاحتلال تحمل رايات "حماس" داخل باحات "الأقصى"- (أرشيف)

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن المسجد الأقصى يشكل عنواناً لهويتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية"، مشددة لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى بمهجنا وأرواحنا.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الإثنين: إنَّ "مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني إجرامَها  باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلّين الآمنين، والمرابطين والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، وحماية المستوطنين الذين يقتحمون ساحات الأقصى، يواجه بمزيد من الصمود والتصدّي من قبل أبناء شعبنا، رفضاً لسياسة الأمر الواقع، وإفشالاً لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "إنَّ جماهير شعبنا الثابتة والمتجذرة في بيت المقدس وفي أنحاء الضفة الغربية والداخل المحتل، ستواصل استنفارها وجهادها ونضالها في هذه الأيام المباركة، ولن تبرح رباطها واعتكافها وملحمتها البطولية".

وختمت بالقول: إنّنا على يقين بأنَّ شعبنا سيحقّق الانتصار، وستكون كلمته وإرادته هي الأقوى والأعلى في معركة الدّفاع عن شرف الأمَّة؛ قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين". 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأقصى #حماس #اقتحام الأقصى #يوم الفصح اليهودي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة