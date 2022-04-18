الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو الإثنين حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأربعاء المقبل

أما الاربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين