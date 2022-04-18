فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

الاحتلال يقتحم "الأقصى" ويجبر المصلين على مغادرته تمهيداً لاقتحام المستوطنين

إصابتان حرجتان برصاص الاحتلال غرب جنين

نقابة التمريض بالضفة تعلن الإضراب الشامل اليوم

خلال اتصال مع هنية.. إيران تشيد بدفاع الشعب الفلسطيني عن القدس والأقصى

BDS تدعو لتصعيد حملات المقاطعة وفاءً لنضال الأسرى والأسيرات

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات دعم وإسناد للأقصى والأسرى

مظاهرة في حيفا دعماً للقدس والمسجد الأقصى

وقفة في "اليرموك الأردنية" دعما للمقدسيين واستنكارا لاقتحامات "الأقصى"

وزير الأوقاف المصري: منع الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى جرائم ضد الإنسانية

إعلان تيك توك داخلي

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

18 ابريل 2022 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو الإثنين حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأربعاء المقبل

أما الاربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وربيعيا ولطيفا نهارا باردا نسبيا إلى بارد ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الطقس #أجواء حارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة