الاحتلال يقتحم "الأقصى" ويجبر المصلين على مغادرته تمهيداً لاقتحام المستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، والتي تأتي تلبية لدعوات أطلقتها منظمات (الهيكل) المزعوم، لمناسبة يوم الفصح العبري.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين والمعتكفين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وأشارت إلى أن عددا من قناصة الاحتلال انتشروا فوق أسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له.

وفي السياق، فإن قوات الاحتلال منعت الشبان تحت سن الـ25 عاما من دخول "الأقصى"، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت يوم أمس 17 مواطنا، واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين والمعتكفين فيه.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة يوم (الفصح العبري)، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعاً.

المصدر / فلسطين أون لاين