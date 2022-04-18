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احتجاجاً على عدم تلبية حكومة اشتية لمطالبها

نقابة التمريض بالضفة تعلن الإضراب الشامل اليوم

18 ابريل 2022 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
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أعلنت نقابة التمريض والقبالة خطواتها النقابية، مساء الأحد، ردا على عدم تلبية الحكومة لمطالبها النقابية، المتعلقة بالعلاوات.

وقالت في بيان لها، "سيكون اليوم الإثنين إضراب شامل للتمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي المستشفيات، ويكون الدوام لجميع التمريض بمن فيهم موظفي العقود بنسبة 30% من الكادر وإشغال الأقسام 50% من الأسرة فقط، وإلغاء جميع العمليات المبرمجة، والتوقف عن إثبات الدوام بالبصمة."

كما سيشمل الإضراب، أقسام الطوارئ، حيث ستتعامل فقط مع الحالات الطارئة، وإضراب شامل في العيادات الخارجية مع عدم التوجه، وكذلك التمريض في مبنى الوزارة والمستودعات إضراب شامل مع عدم التوجه.

وأضافت أن الإضراب الشامل يشمل أيضاً التمريض للعاملين في الوزارات الأخرى، مع عدم مشاركة الممرض في أي نشاط أو مهمة أو تكليف من وزارة الصحة، وأيضاً إضراب شامل للتمريض في مراكز التعليم المستمر، والمشرفين ورؤساء الأقسام في المستشفيات.

وسيتم إخلاء تمريض الطوارئ من الساعة 10-1 ويستثنى من ذلك وحدات الإنعاش وغسيل الكلى وأقسام مرضى السرطان وأمراض الدم واقسام علاج كورونا والثلاسيميا والولادة والحضانة والحروق.

وحذرت النقابة من المساس بحقوق الممرضين جراء إضرابهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكومة اشتية #الضفة الغربية #نقابة التمريض

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