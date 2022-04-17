إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات دعم وإسناد للأقصى والأسرى

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، على إثر قمع قوات الاحتلال وقفات دعم وإسناد للمسجد الأقصى والقدس المحتلة ومدينة جنين.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز حوارة العسكري جنوبي المدينة، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع تجاه الشبان.

وأشد المواجهات اندلعت بين الشُبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية عقب إحياء يوم الأسير ونصرةً للأقصى وجنين.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق قلقيلية.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، واقتحمت قوة من جيش الاحتلال شوارع القرية، ولاحقت الشبان.

وذكر إعلام الاحتلال، أن مستوطناً أصيب جراء رشق مركبته بالحجارة شمال رام الله مساء اليوم.

وفي بيت لحم، دهس مستوطن الطفل حسين سليمان (9 أعوام)، على الشارع الرئيس المار في خربة الدير ببلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم ، ولاذ بالفرار، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، ووصفت حالته بالمستقرة.

واندلعت مواجهات في الخليل مع قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني والقنابل الصوتية والغازية صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من مسجد الحسين وصولا لمنطقة باب الزاوية نصرة للأسرى والأقصى.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، أن شاباً أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة، والعشرات بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين خلال تغطيتهم المسيرة في الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال والمستوطنين مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق المدينة.

وفي طوباس شارك العشرات من المواطنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

وتمت الوقفة بدعوة من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجنة التنسيق الفصائلي، بمناسبة يوم الأسير.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سائقاً فلسطينياً بزعم تعمده قطع الطريق على حافلات المستوطنين صباح اليوم، الأمر الذي سمح للشبان باستهدافها بالحجارة قرب باب الأسباط.

واندلعت مواجهات بين عدد من المواطنين وقوات الاحتلال في حي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية للبلدة، وكثفت من تواجدها عند مدخلها.

وفي الداخل المحتل، اندلعت مواجهات فيي مدينة حيفا بعد مسيرة خرجت نصرة للأقصى، وهتف خلالها المتظاهرون لغزة وجنين والمقاومة.

وأفادت مصادر محلية بانتشار مكثف لشرطة الاحتلال في ساحة الأسير في مدينة حيفا قبيل انطلاق المظاهرة.

وخرجت مسيرة أخرى في عرابة البطوف بالداخل المحتل، تخللها هتافات نصرة للأقصى والمقاومة، وتنديدا باعتداءات الاحتلال في الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين