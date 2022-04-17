مظاهرة في حيفا دعماً للقدس والمسجد الأقصى

تظاهر العشرات، مساء اليوم الأحد، في ساحة الأسير في مدينة حيفا، وذلك إسنادا ونصرةً للقدس المحتلة، والمسجد الأقصى، وضد اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وهتف المشاركون للقدس والمسجد الأقصى ومنطقة باب العامود، وضد اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد.

ورفع المشاركون اللافتات، وكُتبت على بعضها شعارات من قبيل: "لا مشروع وطني دون تحرر"، و"لا عدالة لديكم"، و"دولة فصل عنصري"، و"نثور من أجل الحرية".

وشهدت ساحة الأسير، توترا، بسبب تنظيم تظاهرة استفزازية لنشطاء اليمين المتطرف، مقابل التظاهرة التي نظمتها المجموعات الشبابية في المدينة.

وتواجدت في المكان قوات مدججة من شرطة الاحتلال، والوحدات الخاصة.

وقالت الناشطة روان عودة، إنّ "الأجواء متوترة والشرطة تتواجد في كثافة بالمنطقة بالإضافة إلى وجود مجموعة من المستوطنين الذين يقفون مقابل المظاهرة في ساحة الأسير".













المصدر / فلسطين أون لاين