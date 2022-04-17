أردوغان وغوتيريش يبحثان اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر حول اتصاله الهاتفي مع غوتيريش، أوضح فيها أنهما تناولا قضايا إقليمية ودولية، على رأسها التطورات في القدس، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه أبلغ غويتريش أنه ينبغي على الجميع دعم عملية إسطنبول بخصوص أوكرانيا، وأن بذل المزيد من الجهود لحل الخلافات سيكون مكملا لمبادرات السلام التركية.

وأكد أردوغان على رفضه القاطع وإدانته الشديدة للاقتحام والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.

المصدر / الأناضول