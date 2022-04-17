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وقفة في "اليرموك الأردنية" دعما للمقدسيين واستنكارا لاقتحامات "الأقصى"

17 ابريل 2022 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة الطلابية في جامعة اليرموك

شارك المئات من طلبة جامعة اليرموك، شمال الأردن، اليوم الأحد، في وقفة دعماً للقدس والمقدسيين، واستنكارا لاعتداءات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وقال عميد شؤون الطلبة محمد ذيابات، إن "الوقفة جاءت، بالتعاون مع الكتل الطلابية في الجامعة، بعد الانتهاكات الصهيونية الأخيرة".

وأكد الذيابات، على وحدة الصف بين الشعب الأردني بأطيافه كافة والشعب الفلسطيني، وأنه "أمر لا تزحزحه الحدود والمسافات، فهما شعبان بقلب واحد".

وقال رئيس لجنة القدس في الجامعة، عبدالرحيم الصيفي، إن "الوقفة جاءت بعد محاولات قطعان المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، في ما يسمى عيد الفصح العبري، ومحاولات إدخال القرابين".

وأضاف أن "الفعالية جزء من أشكال الدعم للمسجد الأقصى والمقدسيين"، مؤكدا على "استمرار طلبة اليرموك في الدعم للمسجد الأقصى على الصعيدين المعنوي والمادي، حتى زوال الكيان الصهيوني".

ودعا الطالب أحمد الخولي، إلى ضرورة التحرك الدولي والإسلامي لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسيين، و"إيقاف أشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن طلبة الجامعات الأردنية "يقفون موقفا ثابتا وصريحا لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات، وأنهم يمثلون الحالة العامة والواضحة في الأردن بشكل عام".

المصدر / وكالات
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