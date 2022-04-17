الحكومة الأردنية تحذر من محاولة إسرائيلية للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن "التَّصعيد الإسرائيلي ومحاولات التَّدنيس التي حصلت اليوم من مجاميع المتطرّفين، من شأنها أن تؤدِّي إلى مخاطر جمَّة تهدد الأمن والسِّلم والاستقرار الإقليمي إن لم يجر وقفها فوراً".

وأكد الخصاونة، في تصريح مكتوب، عقب الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنَّ "التصدي لهذه الإجراءات مسؤوليَّة يكرس الأردن كلَّ جهوده من أجلها من باب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة، وهي أيضا مسؤوليَّة إقليميَّة وإسلاميَّة وعربيَّة ودوليَّة".

وناقش مجلس الوزراء في جلسته، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الاقصى المبارك، والجهود التي يبذلها الأردن لوقف هذا التَّصعيد، وحماية المصلِّين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها.

وقال رئيس الوزراء: "شهدنا اليوم تجلِّياً خطيراً ينحى باتِّجاه ينبئ بمحاولة للتقسيم الزَّماني والمكاني للحرم القدسي الشَّريف"، مشدِّداً على أنَّ هذا الأمر "مرفوض ولا نقبله وندينه".

وقال الخصاونة إن "(إسرائيل)، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمَّل مسؤوليَّة ما يجري في القدس، وعليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعدم تجاوز القانون الدَّولي الإنساني، والقانون الدَّولي النَّاظم لواجبات قوَّة الاحتلال، وعدم محاولة المساس بثوابت أساسيَّة".

المصدر / وكالات