أحزاب موريتانية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

دعت أحزاب سياسية في موريتانيا، اليوم الأحد، إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وأساليبه القذرة.

جاء ذلك في بيان مشترك لستة أحزاب ممثلة في البرلمان، هي "اتحاد قوى التقدم"، و "تكتل القوى الديمقراطية"، و"الإصلاح"، و"الحراك الشبابي"، و"الصواب"، و"الكرامة".

وأشار البيان، إلى "الصمت الرسمي لبعض الدول العربية والغربية، وتخاذل هيئات دولية أمام الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى".

وأردف: "في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الدول والهيئات مواقف حاسمة وتدعم أطرافا بعينها، بشتى الوسائل، جراء أزمات أخرى (في إشارة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا)، ليفضح ازدواجية المعايير والانحياز التام للكيان الصهيوني".

ودعا البيان، "المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط على (إسرائيل)، لإنهاء هجومها البربري على المسجد الأقصى المبارك والمواطنين الفلسطينيين العزل المرابطين فيه، ووقف عمليات القتل والاختطاف، والإخلاء والهدم في كافة الأراضي الفلسطينية".

كما دعا إلى "توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يقاوم بصدور عارية أدوات الاحتلال الإسرائيلي وأساليبه القذرة".

المصدر / الأناضول