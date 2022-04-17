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مانويل مسلم يدعو الشعوب العربية لإثبات حبهم للقدس عمليا

17 ابريل 2022 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
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أكد عضو هيئة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية الأب مانويل مسلم، أن "القدس هي قلب كل فلسطيني، وبطينه الأيمن هو الأقصى والأيسر هو القيامة"، داعيا الشعوب العربية إلى إثبات حبهم للقدس عمليًّا.

جاءت دعوة مسلم وسط تزايد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى، وتزامنا مع مخططات لمستوطنين متطرفين ذبح قربان داخل باحات المسجد.

وقال مسلم في تصريحات صحفية: "إن كانت القدس حرة فأنتم الأحرار، والقدس بمقاومتكم تعلو ولا يعلى عليها (..)، أنا القدس سأنتصر بشعبي (..)".

وكان الأب مانويل مسلم، شدد على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك ولن يسلم مفاتيح المسجد للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع قائلا: "سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة، ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #العرب #كنيسة القيامة #الأب مانويل مسلم

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