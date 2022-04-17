الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين ويفرض الحبس المنزلي على آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تسعة مقدسيين بينهم فتاة من باب حطة، بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد ركن، وعلي صندوقة، ومحمد عكة، ونسيم علقم، والفتاة ملك عواد، وليث اللداوية، وخالد السخن من حي القرمي، ومحمد البكري من شارع الواد، وأيهم زعانين من حارة السعدية بالبلدة القديمة.

وأشارت المصادر، إلى نقل الاحتلال المعتقلين إلى ما يسمى "مركز القشلة" للتحقيق.

إلى ذلك، فرضت قوات الاحتلال الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشابين أمير الصياد، وإياد أبو سنينة، الذي فرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، ومنع من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين