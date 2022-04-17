"حماس": قضية الأسرى أمانة في أعناق شعبنا ومقاومته

قالت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، "أمانة في أعناقِ شعبنا ومقاومته، التي لن تدخر وسيلةً لمحاولة كسر قيدهم وتحريرهم من ظلمات السجون الصهيونية".

ووجه الناطق باسم حماس، جهاد طه، في تصريح له، "تحية اعتزاز وفخر لصمود الأسرى البواسل داخل سجون الاحتلال الصهيوني، الذين يتعرضون لإجراءات تعسفية ممنهجة لن تكسر إرادتهم وعزيمتهم الصلبة".

وشدد طه، على أن "قضية الأسرى وطنية، وأمانة في أعناق رجال المقاومة، وعلى سلم أولوياتهم ورأس مهامهم حتى انتزاع حرية جميع الأسرى والمعتقلين".

ودعا الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بحملات الإسناد والدعم والتضامن لتعزيز صمودهم وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الصهيوني.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نحو 4450 فلسطينيا، منهم 32 سيدة، ونحو 161 طفلاً، وقرابة 530 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين