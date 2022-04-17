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أشاد بالشعب الفلسطيني ومقاومته

هنية يتلقى اتصالًا من مستشار القائد الأعلى للشؤون الدولية في إيران

17 ابريل 2022 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور علي ولايتي مستشار القائد الأعلى للشؤون الدولية في إيران.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحركة عن ولايتي، تقديره وإشادته بما يقوم به الشعب الفلسطيني من دفاعٍ عن القدس والأقصى.

وقال ولايتي "نحن نتابع انتصاراتكم وإنجازاتكم الكبيرة، وكان لزاما علينا الاتصال بكم والإشادة بما تقومون به في التصدي للكيان الإسرائيلي، وما تنجزونه فخر للمقاومة"، وأضاف "أنتم تمثلون نموذج للعالم الإسلامي".

وأوضح أنه بصفته مستشار القائد الأعلى للشؤون الدولية أصدر بيانًا أشاد به بالنضال الوطني الفلسطيني، وقال "هذا موقف الجمهورية الإسلامية بكل مكوناتها".

من جانبه عبر هنية، عن تقديره لهذا الموقف من الجمهورية الإسلامية الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته.

وقال هنية، "إن إيران تمثل إسنادًا استراتيجيًا للشعب والمقاومة"، وأضاف "شعبنا ومقاومتنا بخير وسندافع عن الأقصى ومخططاتهم"، مستعرضًا ما يقوم به المحتلون في الضفة والقدس والأقصى من جرائم وتعديات على المسجد الأقصى وحرمته في شهر رمضان المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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