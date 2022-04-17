فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

(حرية) يحذر من مخطط للتقسيم الزماني للأقصى تمهيداً للسيطرة عليه

هنية يهاتف إمام الأزهر الشريف مستعرضًا التطورات في الأقصى

مهرجان جماهيري بغزة لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

حمادة: أساليب المقاومة للرد على اعتداءات الاحتلال بالأقصى لا حدود لها

"علماء فلسطين" تستنكر استمرار اقتحام المسجد الأقصى

التنمية تعلن صرف مساعدة مالية لأسر شهداء عدوان 2014

خاطر: الاحتلال يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي بالأقصى مألوفة

الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين

الاستئناف بغزة تُعدّل حكمًا ليصبح الإعدام شنقًا في قضية قتل

وقفة في جامعة النجاح نُصرةً للأقصى وإحياءً ليوم الأسير

إعلان تيك توك داخلي

(حرية) يحذر من مخطط للتقسيم الزماني للأقصى تمهيداً للسيطرة عليه

17 ابريل 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
...

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين العزل، وحذر من سياسات الاحتلال الهادفة الى ترسيخ مخطط التقسيم الزماني للأقصى تمهيداً للسيطرة عليه وفرض تغير واقع قانوني وتاريخي جديد للمدينة.

وقال الباحث القانوني في التجمع محمد القدرة في بيان صحفي مساء اليوم، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى هي قنبلة موقوتة تهدد مبدأ السلم والأمن الدوليين وستؤدي لموجة حادة من العنف باعتبار هذه الأفعال استفزاز لمشاعر المسلمين بشكل عام والفلسطينيين بالخصوص وهو عدوان جديد يضاف الى تاريخ الاحتلال الاجرامي.

وأكد القدرة أن هذه الافعال تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني، وقيم حقوق الانسان والحريات الدينية، وذلك لأهداف باتت مفضوحة لتغيير واقع المدينة المقدسة بشكل كامل وترسيخ التقسيم الزماني للأقصى تمهيدا للسيطرة علية وتقسيمه مكانياً وذلك بدعم وتأييد من حكومة الاحتلال المتطرفة بقيادة (بينيت) ضاربين عرض الحائط بحرمه الاعتداء على القدس والاقصى.

وطالب القدرة الشعوب العربية والاسلامية بتنظيم حملات ضغط من أجل وقف العلاقات الدبلوماسية ومقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل الجاد والفوري لوقف هذه الاستفزازات التي من شأنها تأجيج واشعال المنطقة وجرها لحرب شاملة والعمل على اعادة الوضع السابق للقدس والمسجد الأقصى وفرض عقوبات وإجراءات فورية ضد الاحتلال.

إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #تجمع حرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة