هنية يهاتف إمام الأزهر الشريف مستعرضًا التطورات في الأقصى

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف، حيث عبر عن تقديره لمواقف الأزهر وبياناته التي يصدرها تباعًا حول القدس والأقصى.

واستعرض هنية التطورات الميدانية الجارية واقتحام الأقصى من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين اليوم ويوم الجمعة الماضي وحماية الشرطة للمستوطنين وقال "إننا لن نتراجع في الدفاع عن الأقصى".

من جانبه أكد فضيلة الإمام على إسلامية القدس والأقصى، وضرورة توقف الاحتلال عن ممارساته والإجراءات التي يقوم بها لتغير الواقع في الأقصى، موضحًا أن الأزهر وعلماءه يتابعون ويواكبون باهتمام ما يجري، ويؤكدون إسلامية المسجد الأقصى.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، كثفت سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية والدينية اليهودية من اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المرابطين، فيما تحاول ذبح القربان داخل ساحاته بمناسبة "عيد الفصح اليهودي".

واقتحمت قوات الاحتلال الأمنية والشرطية عدة مرات المسجد الأقصى، اعتدت على المرابطين بداخله، واعتقلت اعدادا كبيرة منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين