"علماء فلسطين" تستنكر استمرار اقتحام المسجد الأقصى

استنكرت "رابطة علماء فلسطين"، اليوم الأحد، استمرار اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على الآمنين فيه.

وناشدت الرابطة في تصريح مكتوب العالم للوقوف عند مسؤولياته تجاه ما يحصل في المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.

وأوضحت الرابطة أن ما "يجري هذه الأيام شديد الخطورة على الأقصى"، وأن "الاستمرار في استفزاز مشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين والعالم، ستؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع بالمنطقة، ولن يوقف حينها غضب شعبنا أحد".

وشددت على ضرورة الرباط في المسجد الأقصى هذه الأيام، وقالت "بل هو ضرورة شرعية"، وطالبت شعوب العالم الإسلامي بالتحرك الفوري والخروج إلى الشوارع "نصرة لقبلة المسلمين الأولى، التي تتعرض لأبشع اعتداءات من قبل الصهاينة".

وحثت الرابطة، علماء العالمين العربي والإسلامي "بالصدح بقول الحق، وإظهار حجم الخطر الذي يتعرض له المسجد الأقصى على مرئى العالم أجمع، ودون محرك لساكن".

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين مستخدمين بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، لإجبارهم على مغادرة المكان، وسمحت لمئات المستوطنين، اقتحام المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين