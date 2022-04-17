خاطر: الاحتلال يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي بالأقصى مألوفة

قالت الناشطة والمُرشّحة عن قائمة "القدس موعدنا" لمى خاطر، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجعل مشاهد القمع الوحشي المُتكرّر في ساحات الأقصى مُعتادة ومألوفة.

وأشارت خاطر في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، إلى أنّ اقتحامات المستوطنين للأقصى بدأت محدودة، ومن ثمّ اتّسعت وتكرّرت، إلى جانب الاعتداء على المرابطين بشكلٍ تدريجي.

وأكدت أنّ هذه التهيئة من الاحتلال تُمهّد الطريق أمام تنفيذ مُخطّط ذبح القربان الاستيطاني داخل باحات المسجد الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مُشدّدة من قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم تمهيدًا لاقتحام المستوطنين للمسجد، واندلعت مواجهاتٌ بين قوات الاحتلال والشبان المحاصرين داخل المصلى القبلي، تخلّلها استهداف الاحتلال للمقدسيين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وأُصيب 17 مواطنًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الأقصى عند باب الأسباط في البلدة القديمة، نُقل 5 منهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

ورغم حشد الاحتلال المئات من جنوده، إلا أنّ المرابطين تمكّنوا من إجبار الاحتلال على تأخير اقتحام المستوطنين للأقصى لأربعين دقيقة، واتخاذ مسار أسرع وأقصر من مسارهم المعتاد.

كما منع المرابطون المستوطنين من أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، أو التوقف أثناء الاقتحام.

المصدر / فلسطين أون لاين