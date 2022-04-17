وقفة في جامعة النجاح نصرة للأقصى وإحياء ليوم الأسير

نظمت الأطر الطلابية في جامعة النجاح بنابلس اليوم الأحد، وقفة داخل الجامعة نصرة للمسجد الأقصى، وإحياء ليوم الأسير الفلسطيني.

ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة أعلام فلسطين ورايات حركة حماس، إلى جانب صور للأسرى في سجون الاحتلال.

وتحدث باسم الأطر الطلابية ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة عماد الدين عليوي، الذي أكد أن الرباط في ساحات الأقصى واجب مقدس لكل شخص قادر على الوصول للمسجد.

وأضاف أن التاريخ لن يرحم كل متخاذل وجبان، وكل شخص لا يكون في ركب الاحتلال والمنسقين والمطبعين.

وخلال الوقفة ردد الطلاب هتافات للمقاومة، وأخرى تدعو للشهادة دفاعاً عن القدس وعدم الركوع أو الخضوع للاحتلال.

ووجه الطلاب التحية للأسرى الصامدين خلف القضبان، وأكدوا أن قضيتهم حية وحاضرة، وأنهم يسطرون المعجزات بصمودهم وانتمائهم.

كما جددوا دعمهم لأهل القدس والمرابطين المدافعين عن الأقصى والشيخ جراح في وجه محاولات التهويد والتدنيس.

وكانت الحركة الطلابية في جامعات الضفة وجهت دعوة للطلاب بشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وأن يكونوا سياج الأقصى ودرعه الحامي.

وأكدت على ضرورة تصعيد المواجهة، والاشتباك مع الاحتلال في كل ربوع الوطن المحتل، وفي كل نقاط التماس.

وجددت الكتل الطلابية البيعة للمقاومة وقياداتها، سادة القول والفعل، وعمالقة المواجهة الذين ينطق عنهم رعبهم قبل أن تنطق صواريخهم".

كما حذرت من حشد الصهاينة وعصابات المستوطنين لتدنيس المسجد الأقصى وذبح القرابين داخله، وتثبيت سيادتهم المزعومة عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين