العامودي: المقاومة تضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها

أكد عضو قيادة إقليم قطاع غزة في حركة "حماس" علي العامودي أن المقاومة تضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها دومًا، وهي الركن الشديد الذي يأوي إليه أسرانا رفاق درب قادة المقاومة.

وقال العامودي في تصريح صحفي، إن أسرانا قضيتنا التي لا يمكن أن تنسى، ليس فقط لإسنادهم في معاناتهم، وإنما لتحشيد جهود تحريرهم وإنجاز صفقة تبادل مشرفة.

ويصادف اليوم 17 أبريل/ نيسان، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، حيث يقبع في سجون الاحتلال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و530 معتقلا إداريا.

المصدر / فلسطين أون لاين