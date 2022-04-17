عدنان: موقف السلطة من أحداث الأقصى "مخيب للآمال"

غزة/ صفاء عاشور:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان أن موقف السلطة برام الله من أحداث المسجد الأقصى "مخيب للآمال"، خاصة بعد قرارها تأجيل الاجتماع الخاص ببحث الأوضاع في المسجد الأقصى لوجود "التزامات وأولويات" لدى رئيس السلطة محمود عباس.

وقال في تصريح لـ "فلسطين أون لاين": "كان من المفروض والمتوقع أن يكون للسلطة دور أكبر خاصة أن الحدث جلل ومتعلق بالمسجد الأقصى"، لافتاً إلى أنه كان بإمكان السلطة استثمار علاقاتها الخارجية والدبلوماسية لفضح الاحتلال.

وأضاف عدنان: "ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه يجب أن يراه جميع العالم، وكان بإمكان السلطة الاستفادة من علاقاتها الدولية ونشر ما يحدث في الأقصى أمام العالم بأسره".

وشدد على أنه في ظل غياب أي موقف من السلطة الفلسطينية فيجب أن يكون التعويل الأساسي على أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي للمقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى والذين بكل تأكيد سيُفشلون مساعي الاحتلال في اقتحامه وتدنيسه.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، كشف اليوم الأحد، عن تأجيل اجتماع قيادة السلطة ومنظمة التحرير الذي كان مقررا مساء اليوم؛ لوجود "التزامات وأولويات" لدى رئيس السلطة محمود عباس.