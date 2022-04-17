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إصابة أكثر من 19 فلسطينيا واعتقال 9 آخرين

الاحتلال يفشل بإخلاء المرابطين في المسجد الأقصى

17 ابريل 2022 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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اعتقال أحد المرابطين في المسجد الأقصى اليوم الأحد

فشلت قوات الاحتلال بإخراج المرابطين من المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، رغم حملة القمع العنيفة التي شنتها عليهم تزامناً مع اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد.

وهتف المرابطون في المسجد الأقصى عقب انسحاب قوات الاحتلال منه: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ووثقت مقاطع مصورة من داخل المسجد اعتداء عناصر شرطة الاحتلال بوحشية، على المرابطين والمرابطات، واعتقال عدد منهم.

وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى بعد محاصرة المرابطين داخل المصلى القبلي، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاههم، مما أدى لإصابة أكثر من 19 فلسطينيا، واعتقال 9 آخرين.

وامتدت المواجهات من المسجد الأقصى إلى مناطق مختلفة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، بينها باب حطة وباب الأسباط، وأصيب خمسة مستوطنين بجروح خلال هجوم بالحجارة على حافلاتهم.

وقالت مصادر عبرية إن أكثر من 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، خلال الفترة الصباحية، وحذرت فعاليات سياسية واجتماعية من مخططات الاحتلال لتثبيت واقع جديد في المسجد من خلال القمع الوحشي للمرابطين والسماح للجماعات الاستيطانية بمزيد من الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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