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الأحمد يكشف: تأجيل اجتماع "القيادة" لالتزامات وأولويات "عباس"

17 ابريل 2022 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، يوم الأحد، عن تأجيل اجتماع قيادة السلطة ومنظمة التحرير الذي كان مقررا مساء اليوم؛ لوجود "التزامات وأولويات" لدى رئيس السلطة محمود عباس.

وقال الأحمد  لوكالة (صفا): "تم تأجيل اجتماع القيادة ولم يتحدد موعد جديد بعد".

وأوضح أن "تأجيل الاجتماع جاء لوجود التزامات وأولويات لدى عباس"، دون أن يحددها.

وتعليقا على الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى صباح اليوم، أشار إلى أن "هذه المعركة مستمرة ومتواصلة وكل يوم هناك شهداء واقتحامات للمسجد الأقصى".

وصباح الأحد، اقتحم المئات من عناصر شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى لقمع المرابطين وإجبارهم على مغادرة المكان، تمهيدًا لاقتحامه من المستوطنين المتطرفين، ما أسفر عن إصابة عدد من المرابطين والمعتكفين.

وكان رئيس السلطة عباس دعا يوم الخميس الماضي، قيادتي السلطة والمنظمة للاجتماع يوم الأحد عند الساعة التاسعة مساء، في أسباب فسرتها قيادة فتح أنها ذات علاقة بأحداث وتطورات المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محمود عباس #عزام الأحمد #الأحمد

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