لمنافسة تيليغرام.. خاصية جديدة على "واتسآب"

أضافت الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب ميزة جديدة تجمع شمل عدد أكبر من المستخدمين في المحادثات الجماعية.

ويمكن اعتماد خاصية كوميونيتيز في المدارس وأماكن العمل، وجاءت لتنافس تطبيق تيليغرام.

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب خاصية جديدة على غرار تلك الموجودة في تطبيق تيليغرام المنافس بهدف تسهيل عمليات المحادثة الجماعية بين المستخدمين.

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن خاصية "كوميونيتيز" Communities للمحادثة الجماعية تسمح بزيادة عدد المشاركين في المحادثة الصوتية إلى 32 مشاركاً، مع إضافة الرموز التعبيرية للتعليق على الرسائل المسموعة. وتستهدف الخاصية الجديدة العاملين في المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.

وبحسب مسؤول في شركة واتسآب فإن خاصية " كوميونيتيز" هي الرد على المجموعات والقنوات الموجودة على تطبيق تيليغرام. وفي حين لم يتضح حتى الآن العدد الأقصى الذي يمكن أن تضمه المجموعة الواحدة من كوميونيتيز، فإنه بالتأكيد لن يصل إلى "مئات الآلاف" الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة محادثة أو قناة واحدة على التطبيقات الأخرى.

في الوقت ذاته فإن المحادثة الجماعية عبر خاصية كوميونيتيز ستتمتع بنفس الخصوصية والحماية التي يوفرها تطبيق واتسآب لمستخدميه.

وإلى جانب خاصية كوميونيتيز، أضاف تطبيق واتسآب مجموعة من الخصائص الجديدة الموجودة في التطبيقات المنافسة منذ وقت طويل، مثل الرموز التعبيرية وزيادة عدد المشاركين في المحادثة الصوتية إلى 32 شخصاً مقابل 8 أشخاص قبل ذلك.

كما يمكن للمستخدمين تبادل ملفات ووسائط أكبر حجماً عبر التطبيق بما يصل إلى 2 غيغابايت للملف الواحد مقابل 100 ميغابايت حالياً.

المصدر / وكالات