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السمكة "دراكولا" المخيفة تظهر في كاليفورنيا

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صورة السمكة "دراكولا" المخيفة تظهر في كاليفورنيا

17 ابريل 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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السمكة "دراكولا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لسمكة متوحشة، أطلقوا عليها "دراكولا"، نظرا لشكلها المخيف.

وتتمتع السمكة التي قيل إنها جرفت لأحد شواطئ كاليفورنيا الأميركية، بأسنان في مقدمة فمها، وزعنفة كبيرة بمنطقة الظهر، وجسم طويل لامع.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن خبير الحياة البحرية كريستيان أنتوني قوله إنه تمت إعادة السمكة للماء قبل موتها، مشيرا إلى أنه نشر صورة لها على أمل التعرف على نوعها.

وتعرّف كريستوفر مارتن، أمين قسم الأسماك في متحف علم الحيوان الفقاري، على السمكة، حيث قال بأنها من نوع "لانسيت"، المفترسة المعروفة باسم "آكلة لحوم البشر"، والتي قد تنمو ليصل طولها إلى سبعة أقدام في بعض الأحيان.

ووفق مارتن فإن هذا الصنف من الأسماك يعيش في المحيطات بجميع أنحاء العالم باستثناء البحار القطبية على أعماق تتراوح بين 350 و6500 قدما.

وتصطاد هذه الأسماك فرائسها في المناطق التي لا يصلها سوى كمية ضئيلة من ضوء الشمس، وتتميز بأنها تخزن ما تأكله في معدتها دون هضم لفترة من الزمن.

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المصدر / وكالات
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#سمكة #كاليفورينا #دراكولا

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