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هنية: معركتنا مع الاحتلال في القدس مفتوحة وسنحسمها لصالحنا

17 ابريل 2022 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية أن مدينة القدس هي محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، حتى تًحسم لصالح الفلسطينيين مهما طال الزمن.

وقال في تصريح صحفي حول أحداث الأقصى: "أكدنا لكل الأطراف التي تواصلت معنا أن الأقصى مسجدنا، ولنا وحدنا، ولا حق مطلقًا لليهود فيه، ومن حق شعبنا الوصول إليه والصلاة والاعتكاف فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع والإرهاب الإسرائيلي".

وشدد هنية على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأرضه وأن يستمر في المقاومة حتى تحرير كامل رض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #أحداث الأقصى

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