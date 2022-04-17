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رونالدو يتغنى بإنجازه في مباراة نوريتش

17 ابريل 2022 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعدما قاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش ستي 3-2، أمس السبت، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكفل "الدون" بتسجيل كافة أهداف فريقه في المباراة، ليضعه على بعد ثلاث نقاط فقط من توتنهام، صاحب المركز الرابع في الدوري، وهي آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من لقاء نوريتش، وعلق قائلا: "سعيد جدا بهذا الفوز الذي أعادنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط، عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق، والثلاثية رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية، لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث".

وختم: "أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع، لن نستسلم، وسنقاتل حتى النهاية!".

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يزيد عمره عن 36 عاما، ينجح في تسجيل 15 هدفا في موسم واحد بالمسابقة.

كما أشارت في الوقت ذاته إلى وصول رونالدو، صاحب الـ37 عاما، لـ"الهاتريك" الـ50 له على مدار مسيرته مع الأندية.

أما شبكة "أوبتا"، فقد أفادت بأن رونالدو وصل إلى 60 "هاتريك" في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب البرتغال.

المصدر / وكالات
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#مانشستر يونايتد #رونالدو #نوريتش

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