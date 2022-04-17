وظائف شاغرة لدى المجلس الطبي الفلسطيني

إعلان توظيف صادر عن المجلس الطبي الفلسطيني يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :
أولاً : وظيفة منسق/ة للتدريب الطبي
يعلن المجلس الطبي الفلسطيني – غزة عن وظيفة منسق/ة للتدريب الطبي وذلك حسب الشروط الآتية :
1 - أن يكون المتقدم طبيب/ة بشري ويُفضل وجود خبرة في البرامج التدريبية.
2 - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل الطبي بعد التخرج.
3 - ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.
4 - التفرغ للعمل في المجلس الطبي الفلسطيني.
5 - إجادة اللغة الانجليزية واستعمال الحاسوب.
6 - توفُّر رخصة مزاولة المهنة الطبية.
المهام :
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس على جميع المستويات.
2 - المتابعة الميدانية لبرامج التدريب إدارياً وفنياً، والمشاركة في الزيارات الإشرافية.
3 - إعداد التقارير الدورية اللازمة.
4 - إعداد التوثيق الإعلامي للأنشطة والتقارير.
5 - القيام بأي مهام يُكلف بها في نطاق أنشطة المجلس.
6 - العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
ثانياً : وظيفة سكرتير/ة طبية
يعلن المجلس الطبي الفلسطيني – غزة عن وظيفة سكرتير/ة طبية وذلك حسب الشروط الآتية :
1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على الدبلوم المتوسط بعد الثانوية -كحد أدنى- في السكرتاريا الطبية.
2 - خبرة لا تقل عن سنتان في المجال.
3 - مدة العقد في المجلس الطبي الفلسطيني 6 شهور.
4 - إجادة اللغة الانجليزية واستعمال الحاسوب.
5 - العمل ضمن فريق وتحمّل ضغط العمل.
المهام :
1 - متابعة معاملات الصادر والوارد.
2 - أرشفة الملفات الطبية لمراكز التدريب والأطباء.
3 - تنسيق وطباعة الكتب والتقارير الإدارية.
4 - متابعة المكالمات الهاتفية وتحويلها للموظف المختص.
5 - متابعة إعلانات المجلس ونشرها على مواقع التواصل.
6 - القيام بأي أعمال ومهام أخرى مطلوبة لعمل المجلس.
طريقة التسجيل
فعلى من يرغب ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، تقديم الطلب وإحضار المستندات اللازمة في مقر المجلس الطبي الفلسطيني – غزة، الكتيبة، قرب ديوان الموظفين ، اعتباراً من يوم الأحد 17/4/20222 وحتى يوم الإثنين 25/4/2022