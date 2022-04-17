وظائف شاغرة لدى المجلس الطبي الفلسطيني

إعلان توظيف صادر عن المجلس الطبي الفلسطيني يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

أولاً : وظيفة منسق/ة للتدريب الطبي

يعلن المجلس الطبي الفلسطيني – غزة عن وظيفة منسق/ة للتدريب الطبي وذلك حسب الشروط الآتية :

1 - أن يكون المتقدم طبيب/ة بشري ويُفضل وجود خبرة في البرامج التدريبية.

2 - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل الطبي بعد التخرج.

3 - ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

4 - التفرغ للعمل في المجلس الطبي الفلسطيني.

5 - إجادة اللغة الانجليزية واستعمال الحاسوب.

6 - توفُّر رخصة مزاولة المهنة الطبية.

المهام :

1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس على جميع المستويات.

2 - المتابعة الميدانية لبرامج التدريب إدارياً وفنياً، والمشاركة في الزيارات الإشرافية.

3 - إعداد التقارير الدورية اللازمة.

4 - إعداد التوثيق الإعلامي للأنشطة والتقارير.

5 - القيام بأي مهام يُكلف بها في نطاق أنشطة المجلس.

6 - العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

ثانياً : وظيفة سكرتير/ة طبية

يعلن المجلس الطبي الفلسطيني – غزة عن وظيفة سكرتير/ة طبية وذلك حسب الشروط الآتية :

1 - أن يكون المتقدم حاصلاً على الدبلوم المتوسط بعد الثانوية -كحد أدنى- في السكرتاريا الطبية.

2 - خبرة لا تقل عن سنتان في المجال.

3 - مدة العقد في المجلس الطبي الفلسطيني 6 شهور.

4 - إجادة اللغة الانجليزية واستعمال الحاسوب.

5 - العمل ضمن فريق وتحمّل ضغط العمل.

المهام :

1 - متابعة معاملات الصادر والوارد.

2 - أرشفة الملفات الطبية لمراكز التدريب والأطباء.

3 - تنسيق وطباعة الكتب والتقارير الإدارية.

4 - متابعة المكالمات الهاتفية وتحويلها للموظف المختص.

5 - متابعة إعلانات المجلس ونشرها على مواقع التواصل.

6 - القيام بأي أعمال ومهام أخرى مطلوبة لعمل المجلس.

طريقة التسجيل

فعلى من يرغب ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، تقديم الطلب وإحضار المستندات اللازمة في مقر المجلس الطبي الفلسطيني – غزة، الكتيبة، قرب ديوان الموظفين ، اعتباراً من يوم الأحد 17/4/20222 وحتى يوم الإثنين 25/4/2022