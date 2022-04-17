"لن يمر الاقتحام".. وسم يتصدر مواقع التواصل تنديدًا بالاعتداء على الأقصى

غزة/ محمد الصفدي:

تصدر وسم "لن يمر الاقتحام" منصات التواصل الاجتماعي، تنديدًا بالاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.

ودعا مغردون فلسطينيون وعرب لنصرة المسجد الأقصى، ومواصلة شد الرحال والرباط والتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وغرد نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة على تويتر، قائلا:" اللهم إنّا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله يا من لا تضيعُ عنده الودائع".

ونشر المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي صورا ومقاطع فيديو لاعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، قائلاً: "القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى ليلة الجمعة لإفراغه بغية تدنيسه من طرف المستوطنين، وتخلف دمارا، و117 مصابا و450 معتقلا".

وكتب الإعلامي المصري أسامة جاويش على صفحته بـ"تويتر": "سيصمت الغرب ولن يتدخل وسيخرس حكام العرب ولن يتضامنوا وسيتجاهل الإعلام الغربي ولن يغطي الحدث وسيخرج علينا صهاينة العرب للتحليل والفلسفة، دعكم من كل هؤلاء وكونوا مع الأقصى، اكتبوا عنه وادعموا أهل القدس ما حييتم".

وقال الداعية الأردني إياد قنيبي: "وحدهم يقفون دفاعا عن المسجد الأقصى وسط تآمر المتآمرين، تصيبهم الجراح (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) انصروهم بإحياء قضية مسرى نبينا، انصروهم بفضح المتآمرين بيننا، انصروهم بالدعاء لهم في هذه الساعة المباركة، ربنا احفظهم وتقبل منهم واستعملنا في نصرتهم".

كما كتب الناشط محمد ناصر على صفحته:" أخبروا أولادكم أن القُدس عاصمة فلسطين، وأن الكيان الصهيوني ما هو إلا مُغتصب، وأن تلك الأرض المباركة لا تسع لهويتين، إما نَحنْ وإما نَحن، ذلك ما وعدنا به الله عز وجل ووعده سبحانه هو الحق".

الناشط معتز أبو ريدة نشر تغريدة على صفحته مرفقاً صورة لقبة الصخرة قائلاً:" صحن قبة الصخرة المشرفة أو ما يُدعى محليا بسطوح قبة الصخرة، سيكون في دائرة استهداف المستوطنين خلال هذا الأسبوع، لمحاولة ذبح القربان في قبة السلسلة أو حولها، ودعوات لتكثيف الوجود واليقظة في تلك المنطقة وتحديدا بين الساعة (7-11:30) صباحا".

في حين نشر الإعلامي السعودي حسن قطامش تغريدة له: "وعد الآخرة بالنصر يُشترط له الفعل "إن وعد الله عز وجل بعودة المسجد الأقصى والقدس للمسلمين، هو "وعد شرعي" لا يتخلف أبدا، لكنه سبحانه وتعالى جعل تحقيقه مقترنا بشرط العبودية له سبحانه، فإن عدنا عبادا لله كما كنا أول مرة سيتحقق الوعد".

الناشطة الجزائرية "زلفى" عبرت على صفحتها عن شوقها لزيارة الأقصى والصلاة فيه: "بيننا وبينَ المسجدِ الأقصى مسيرة ساعات، عشرَات المُدن، وعذرٌ يمنعُ مِن الرِّباط فيهَا، لكِن يَعلم الله أنَّ القلبَ هناك مرابطٌ مجاهدٌ معتكف، يعلَم الله أنَّ ألسنتنَا لا تفترُ عن الدُّعاء، ليلًا ونهَارًا، فطُورًا وسحُورًا، سرًّا وعلانيَةً".

وغرد الصحفي السعودي تركي الشلهوب قائلاً: "أسود الأقصى.. لا يضرهم من خالفهم ولا من شيطنهم ولا من انبطح يلعق أحذية أعدائهم وأعدائنا.. إنهم على الحق والمبدأ ثابتون صامدون مدافعون".